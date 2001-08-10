Сотрудники уголовного розыска раскрыли ранее совершенную кражу
В начале сентября в УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже обратилась 51-летняя местная жительница. Она сообщила стражам порядка, что у нее была похищена сумка с деньгами в сумме более 27 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленницы и выяснили обстоятельства произошедшего.
Как оказалось, потерпевшая обедала в одном из заведений областного центра и ненадолго оставила свою сумку без присмотра. Этим обстоятельством и воспользовалась подозреваемая. Она взяла сумку, в которой находились денежные средства, и поспешила скрыться. Противоправные действия злоумышленницы попали в поле зрения камер видеонаблюдения, и ее личность вскоре была установлена. 40-летняя жительница областного центра не так давно освободилась из мест лишения свободы и находилась под административным надзором.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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