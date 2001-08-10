В Сахалинской области проведен второй этап межгосударственной операции «Розыск»

С 2 по 3 октября на территории Сахалинской области проведен второй этап межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Ее цель - розыск лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, розыска лиц, пропавших без вести, разыскиваемых по инициативе МВД государств-участников Содружества Независимых Государств.

Всего в период проведения второго этапа сотрудниками сахалинской полиции во взаимодействии с ФСИН разыскано 9 преступников. Из них 1 находился в межгосударственном розыске, 7 – в федеральном, 1 гражданин – в местном розыске.

Так, на территории Республики Азербайджан установлен гражданин, скрывшийся от Южно-Сахалинского городского суда, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество.

Помимо этого, в период проведения операции установлено местонахождение 1 лица, считавшегося пропавшим без вести. Установлены личности 2-х неопознанных трупов.