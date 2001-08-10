В Южно-Сахалинске продолжается вывоз самовольно установленных гаражей

Департамент землепользования администрации города регулярно информирует южносахалинцев о необходимости добровольно вывезти некапитальные незаконно установленные объекты, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

Освобождаемые земельные участки будут использованы для проведения дальнейших работ по благоустройству Южно-Сахалинска, по обновлению инженерных коммуникаций, для обустройства подъездных путей к объектам систем тепло-, водо- и электроснабжения. Работы ведутся в рамках программы «Освобождение земельных участков от некапитальных гаражей, самовольно (незаконно) установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы».

С начала года в результате проведенной департаментом землепользования работы, в том числе разъяснительного характера, демонтировано 717 некапитальных самовольно установленных объектов, из них 480 вывезены в рамках программных мероприятий подрядчиками и 237 - самостоятельно собственниками. До конца года планируется вывезти еще порядка 300 незаконных временных конструкций.

Предварительно перечень адресов, по которым необходимо оперативно освободить самовольно занятые участки, публикуется в СМИ, в том числе в обязательном порядке в газете «Южно-Сахалинск сегодня», а также на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Кроме того, заблаговременно на объектах размещаются объявления для собственников с указанием сроков, в которые необходимо позаботиться о своем имуществе, а также телефона департамента, куда можно обратиться за уточняющей информацией.

Так, в ближайшее время работы по вывозу гаражей запланированы в районе ул. Амурской, ул. Вокзальной, ул. Сахалинской, ул. Железнодорожной, ул. Курильской, ул. Невельской, ул. Ленина, ул. Больничной, ул. Хабаровской, ул. Саранской, пр. Победы, а также в Луговом, Дальнем и Ново-Александровске. Связаться со специалистами и уточнить информацию можно в рабочие дни по телефону 300-678 (доб. 6).

Отметим, что в случае непринятия мер собственником гаража муниципалитет самостоятельно инициирует мероприятия по демонтажу (вывозу) объекта. При этом владельцу будет необходимо компенсировать понесенные расходы.