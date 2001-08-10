В этот раз японскую бизнес-миссию пропустили через курильскую таможню без эксцессов

Японская бизнес-миссия на Курилах прошла таможню в кратчайшие сроки. До японского судна «Этопирика», которое оставалось на рейде, таможенники добрались плашкоутом «Надежда». Оформление прошло оперативно – нареканий с японской стороны в этом вопросе не возникло.

Алексей Паршин, начальник Южно-Курильского таможенного поста (Сахалинская таможня), сообщил ТИА «Острова»:

- Сегодня деятельность таможенных органов направлена на ускорение совершения таможенных операций при одновременном повышении эффективности таможенного контроля. Этот курс задан Комплексной программой развития ФТС России до 2020 года, определен Таможенным кодексом ЕАЭС, как и большинство других документов, нормативных актов, ориентированы на выполнение этой задачи. Путем цифровизации таможенных технологий, снижения административных барьеров, повышения эффективности работы на этапах предварительного информирования и постконтроля. При этом дальневосточные таможенники несут службу в непростых условиях – и это не только климат, но, прежде всего, отсутствие должной инфраструктуры для работы с транспортными и пассажирскими судами в морских пунктах пропуска как на Курилах, так и на Сахалине. На Южно-Курильском таможенном посту сегодня служат 12 человек. Тем не менее, мы справляемся с поставленными задачами.

Что касается приезда нынешней иностранной делегации, в таких вопросах у островных таможенников накоплен немалый опыт. Это посещения японцев в рамках безвизовых обменов, которые продолжаются с 1994 года.

Напомним, что это уже третий визит японской бизнес-миссии на Курилы с мая 2017 года. В составе делегации на этот раз прибыл 61 представитель Страны восходящего солнца – японского МИД, других министерств и ведомств, японского бизнеса. Во главе миссии - помощник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. С российской стороны участие приняли представители Правительства Сахалинской области, администрации Южно-Курильского городского округа, а также деловых кругов. Аквакультура, альтернативная ветроэнергетика, сельское хозяйство, туризм и переработка отходов – пять основных направлений, которые обсуждаются в ходе консультаций за круглым столом и на работе площадок. Все это планируется развивать не только на Кунашире, но и на Итурупе, на котором также побывали японцы, и на Шикотане, посетить который в этот раз не позволила погода, сообщает пресс-секретарь Сахалинской таможни.