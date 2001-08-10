Нищий житель Южно-Сахалинска оказался владельцем «лексуса»
Житель областного центра «изыскал» возможность оплатить задолженность после ареста личного средства передвижения.
Как сообщили ТИА «Острова» в службе судебных приставов, мужчина оформил заем на сумму 656 тысяч рублей. Но условия кредитного договора своевременно не исполнил, в результате чего в отделе судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 1 в отношении него возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании долга.
По истечении срока для добровольного погашения задолженности судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника. Как оказалось, у сахалинца нет официального дохода, однако в собственности имеется джип марки «LEXUS LX 570», 2010 года. При выходе по месту жительства должника, застать его дома представителю закона не удалось, автотранспорт во дворе дома также отсутствовал.
Когда гражданин все-таки явился на прием к судебному приставу-исполнителю, то пояснил, что не трудоустроен и средств для оплаты задолженности у него нет. Зная, что в собственности у мужчины имеется автомобиль, сотрудники службы проверили на чем сахалинец приехал в отдел судебных приставов. Данное транспортное средство было обнаружено на улице, где оно было незамедлительно арестовано и изъято, а затем передано на ответственное хранение взыскателю.
Не желая расстаться с дорогим средством передвижения, мужчина в течение нескольких дней в полном объеме погасил задолженность, включая исполнительский сбор в размере 45918 рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.
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