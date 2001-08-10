На Сахалине направлено в суд уголовное дело о серии интернет-мошенничеств

Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в серии интернет-мошенничеств. Фигуранту инкриминируется 9 противоправных эпизодов с общей суммой ущерба свыше 150 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что в 2016 году обвиняемый размещал на местном популярном-интернет ресурсе объявления о продаже морепродуктов. Когда по телефону с ним связывались покупатели, он в ходе беседы входил к ним в доверие, а затем сообщал, что доставка товара возможна только по предоплате. Потерпевшие соглашались и переводили деньги на указанный им счет. После этого злоумышленник отключал телефон и на связь больше не выходил. По данной схеме обвиняемый похитил путем обмана денежные средства у восьмерых граждан. После он решил изменить тактику и начал размещать объявления о продаже автомобиля с обязательным условием предоплаты. Таким образом, ему удалось ввести в заблуждение и похитить денежные средства у еще одного потерпевшего.

Чтобы не быть изобличенным злоумышленник регулярно менял номера мобильных телефонов и использовал банковские карты, оформленные на других лиц. Однако, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с отделом «К» БСТМ УМВД России по Сахалинской области злоумышленник был установлен.

Следователями собрана исчерпывающая база доказательств, указывающая на причастность обвиняемого к совершенным мошенничествам. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.