Житель Сахалина давал взятку в миллион за незаконную икру

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Сахалинской области по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Об этом ТИА «Острова» сообщили в правоохранительных органах.

Следствием установлено, что в октябре 2018 года сотрудники Сахалинского ЛО МВД России на транспорте изъяли у мужчины около 3 290 литров икры рыб лососевых пород. За решение вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращении ему изъятой икры мужчина предложил сотруднику полиции взятку в 1 млн. рублей. В ходе встречи с сотрудником полиции, мужчина передал первую часть взятки в размере 500 тыс. рублей, после чего был задержан.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Сахалинского ЛО МВД России на транспорте, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с ограничением свободы, проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий по уголовному делу.