Невыплата алиментов обернулась для сахалинца обязательными работами

За уклонение от своих родительских обязательств сахалинец привлечен к административной ответственности.

В отделе судебных приставов по Тымовскому району в отношении местного жителя возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части всех видов дохода.

Будучи уведомленным о последствиях игнорирования требований исполнительного документа, гражданин безответственно отнесся к выплате алиментов, и, в итоге, задолженность составила 103 тысячи рублей.

Судебным приставом-исполнителем осуществлен выход по адресу проживания должника с целью проверки имущественного положения, в ходе которого застать мужчину дома не представилось возможном, ввиду его отсутствия по данному адресу. При опросе соседей представителю закона удалось выяснить, что должник все таки проживает в данной квартире, нигде не работает и на улице его видят очень редко. В связи с чем было принято решение о принудительном приводе его в отдел судебных приставов, который был исполнен.

В результате, в отношении доставленного в отдел судебных приставов неплательщика составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неисполнение родительских обязательств. Рассмотрев данный административный материал, суд признал должника виновным и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ. Если тымовчанин не одумается и не предпримет мер к выплате алиментов, в дальнейшем ему грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан ответственно относиться к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно оплачивать алименты во избежание применения мер принудительного характера, а также привлечения к административной и уголовной ответственности.