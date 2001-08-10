По требованию прокурора в Смирныховском районе оборудуют парковки для автомобилей инвалидов
Прокуратурой Смирныховского района проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности администрации МО ГО «Смирныховский». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.
Установлено, что в нарушение ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на 7 стоянках (остановках) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских учреждений отсутствуют места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
В связи с этим, прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями с требованием обязать администрацию МО ГО «Смирныховский» оборудовать места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
Решением Смирныховского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.
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