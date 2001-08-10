Решениями суда должникам Сахалинэнерго предписано выплатить более 40 млн рублей

В 2018 году судом удовлетворено более 7 тысяч заявлений ПАО «Сахалинэнерго» о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности за электроэнергию с потребителей (физические лица) на общую сумму 40,3 млн рублей. В службу судебных приставов направлено 6 616 исполнительных листов на сумму свыше 31,5 млн рублей, сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании.

Сахалинэнерго ведет системную работу по сокращению долгов потребителей за предоставленные услуги по электроснабжению. Одно из направлений – претензионно-исковая деятельность. Компания добивается взыскания задолженности в рамках судебных решений, неисполнение которых со стороны потребителей дает энергетикам право обратиться в службу судебных приставов. В арсенале мер, которые приставы в соответствии с законодательством могут принимать к должникам, - списание средств с расчетных счетов неплательщиков, арест имущества, ограничение выезда за пределы РФ, запрет на действия по передаче (продажа, дарение и т.п.) автотранспорта и недвижимости.

Сахалинэнерго рекомендует своевременно (до 25-го числа каждого месяца) и в полном объеме оплачивать счета за потребленную электроэнергию, не доводя дело до судебных разбирательств. Как показывает практика, в судах требования энергетиков о взыскании задолженности признаются обоснованными, а должникам помимо требуемой суммы приходится оплачивать и судебные издержки.

В настоящее время сахалинцы уже получают квитанции за октябрьское потребление электроэнергии. Оплатить их можно любым удобным способом: посредством «Автоплатежа», подключить который можно в банках, в отделениях Почты России, в кассах абонентских отделов Энергосбыта, отделениях различных банков, через онлайн-сервисы. Для тех, кто не имеет возможности рассчитаться в один платеж, существует возможность заключить в отделениях Энергосбыта соглашение о реструктуризации задолженности.