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14:21, 12.11.18 | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
В Сахалинской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В Сахалинской области с 12 по 23 ноября 2018 года стартовал второй этап Общероссийской ежегодной акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по региону.
Телефон доверия УМВД России по Сахалинской области для обращения граждан: (4242) 789-139. Конфиденциальность гарантируется.
Также в рамках акции граждане смогут получить консультацию специалистов по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых и высказать свои предложения по улучшению организации правоохранительной и профилактической работы.
Вся полученная информация поступит координаторам акции и будет проверена.
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