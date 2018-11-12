Тихоокеанское
информационное агентство
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В Александровске-Сахалинском часть домов остается без света
14:21, 12.11.18 | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

В Сахалинской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Сахалинской области с 12 по 23 ноября 2018 года стартовал второй этап Общероссийской ежегодной акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по региону.

Телефон доверия УМВД России по Сахалинской области для обращения граждан: (4242) 789-139. Конфиденциальность гарантируется.

Также в рамках акции граждане смогут получить консультацию специалистов по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых и высказать свои предложения по улучшению организации правоохранительной и профилактической работы.

Вся полученная информация поступит координаторам акции и будет проверена.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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