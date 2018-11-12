Сахалинских моряков поймали на перевозке нелегального алкоголя из Кореи

76 литров алкогольных напитков и более 320 кг продуктов питания и товаров народного потребления пытались скрыть моряки на двух траулерах. Суда прибыли в один день из заграничных рейсов в порт Невельск. По фактам сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников Сахалинская таможня возбудила дела об административных правонарушениях, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

На траулере, прибывшем из Республики Корея в порт Невельск, в ходе досмотра таможенники совместно с сотрудниками пограничной службы обнаружили тайник, в котором находились коробки с алкогольной продукцией различных наименований (Ром «Kirkland Signature», коньяк «Camus», вино «Ruby Cabernet», всего более 22 литров).

В этот же день аналогичный факт сахалинские таможенники выявили в Невельске на другом судне, прибывшем из исключительной экономической зоны. Здесь содержимое тайника составили также алкогольные напитки (Виски «Nikka whisky black clear», пиво «Asahi», бренди «V.O. Suntory Brandy», всего около 54 литров) и коробки с продуктами питания и товарами народного потребления (рис, шоколад, одежда, посуда и другое, всего более 320 кг).

В отношении членов экипажей Сахалинская таможня возбудила дела об административных правонарушениях по фактам сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников (ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ). Все товары изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств. Санкцией статьи по данным фактам предусмотрен штраф до трехкратного размера стоимости товаров, не исключена их конфискация.

Алкоголь и сигареты – наиболее распространенные товары, которые ввозят граждане через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Сахалинскую область, не соблюдая нормы законодательства.

С начала 2018 года по фактам сокрытия товаров от таможенного контроля Сахалинская таможня возбудила 17 дел об административных правонарушениях. По всем рассмотренным делам вынесено решение о конфискации предметов правонарушения (в большинстве случаев это алкогольная продукция и табачные изделия). Стоимость конфискованных товаров составила около 345 тысяч рублей.