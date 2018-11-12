Тихоокеанское
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18:17, 12.11.18 | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

За убийство осужден житель Северо-Курильского района

Северо-Курильским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя Северо-Курильского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Суд установил, что ночь с 24 на 25 февраля 2018 г. в ходе совместного распития спиртного в гараже потерпевший неоднократно оскорблял осужденного, сломал ему очки и  телефон,  а также ударил по голове гаечным ключом. После этого, осужденный взял находившийся в гараже нож-мачете, которым нанес потерпевшему несколько ударов в область головы и шеи. Смерть  наступила от массивной кровопотери, развившейся вследствие резаной раны шеи с повреждением наружной сонной артерии.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание противоправное поведение потерпевшего, приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, добавили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.

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