Управляющей компании, проигнорировавшей административный штраф, придется заплатить втройне

Южно-сахалинская управляющая компания привлечена к административной ответственности за неуплату в установленный законодательством срок штрафа за осуществление своей деятельности с нарушениями лицензионных требований. Об этом ТИА "Острова" рассказали в управлении службы судебных приставов по региону.

Суд признал ООО «УК «ЖЭУ-10» виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии» и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 140 тысяч рублей. Зная о необходимости его оплаты, должник проигнорировал решение суда, в связи с чем в межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов в отношении юридического лица было возбуждено исполнительное производство.

Поступление соответствующего исполнительного документа в Службу стало основанием для привлечения должника к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Так, за уклонение от исполнения административного наказания судебным приставом-исполнителем в отношении компании составлен протокол, рассмотрев который, суд признал неплательщика виновным и назначил ему наказание в виде наложения административного штрафа в удвоенном размере от неуплаченного, т.е. в размере 280 тысяч рублей. При этом данное судебное решение не освобождает должника от оплаты первоначального штрафа, в результате чего общая сумма финансовых обязательств юридического лица составила 420 тысяч рублей.

Кроме того, за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа судебный пристав вынес постановление о назначении исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей, который компании также предстоит оплатить.