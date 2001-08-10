Сахалинца посадили в колонию за конфликт в подземном переходе
Южно-Сахалинским городским судом с участием государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры постановлен обвинительный приговор в отношении 22-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «Г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для здоровья и жизни.
Как сообщили ТИА «Острова» в транспортной прокуратуре региона, в ходе судебного заседания установлено, что гражданин со своим знакомым зашел в подземный переход, находящийся возле железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска, где увидел ранее незнакомого ему парня.
Между молодыми людьми завязался разговор, переросший в конфликт, а затем в потасовку, в ходе которой подсудимый похитил из кармана потерпевшего сотовый телефон и скрылся с места совершения преступления.
Учитывая, что преступление осуждённым совершено в период испытательного срока, судом назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Подсудимый взят под стражу в зале суда.
Приговор вступил в законную силу.
Комментарии - 0
Другие
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
13:05 12 Ноября Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области
15:47 12 Ноября В течение двух лет на Сахалине и Курилах появятся больше 5 тысяч учебных мест
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
15:49 14 Ноября В селе Новом открылся современный фельдшерско-акушерский пункт
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
Выбор редакции
- 17:51 Вчера Итоги навигационного периода для маломерных плавсредств подвели в Южно-Сахалинске
- 16:33 Вчера В географической смене лагеря «Чайка» приняли участие 20 школьников
- 14:28 Вчера В декабре холмским властям останется «закрыть» семь показателей из 83-х
- 13:05 Вчера Сахалинскими полицейскими задержан подозреваемый в 40 фактах телефонного мошенничества
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?