Сахалинца посадили в колонию за конфликт в подземном переходе

Южно-Сахалинским городским судом с участием государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры постановлен обвинительный приговор в отношении 22-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «Г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для здоровья и жизни.

Как сообщили ТИА «Острова» в транспортной прокуратуре региона, в ходе судебного заседания установлено, что гражданин со своим знакомым зашел в подземный переход, находящийся возле железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска, где увидел ранее незнакомого ему парня.

Между молодыми людьми завязался разговор, переросший в конфликт, а затем в потасовку, в ходе которой подсудимый похитил из кармана потерпевшего сотовый телефон и скрылся с места совершения преступления.

Учитывая, что преступление осуждённым совершено в период испытательного срока, судом назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Приговор вступил в законную силу.