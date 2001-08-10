Смирныховские полицейские задержали подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Вчера в дежурную часть отдела МВД России по городскому округу «Смирныховский» поступило сообщение из приемного покоя одной из больниц райцентра. В учреждение был госпитализирован 37-летний местный житель, у которого диагностировано ножевое ранение грудной клетки и пневмоторакс, классифицирующийся как тяжкий вред здоровью. Об этом ТИА "Острова" сообщили в региональной полиции.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. По горячим следам стражи порядка установили обстоятельства произошедшего и задержали причастную к данному деянию гражданку - 44-летнюю сожительницу потерпевшего.
Как выяснилось, потерпевший и подозреваемая распивали спиртное. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Тогда гражданка схватила со стола кухонный нож и ударила им в грудь потерпевшего, причинив тем самым вред здоровью.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
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