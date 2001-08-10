Двух сахалинцев осудили за украденный трансформатор
Южно-Сахалинским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении 2 жителей г. Южно-Сахалинска по п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража чужого имущества, совещенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и причинение гражданину значительного ущерба. Об этом ТИА «Острова» рассказали в транспортной прокуратуре региона.
В судебном заседании установлено, подсудимые 10.05.2018 примерно в 01 час 00 минут пришли на территорию железнодорожной станции Южно-Сахалинск-Грузовой, после чего незаконно проникли в помещение, откуда, действуя группой лиц по предварительному сговору, тайно, умышленно, из корыстных побуждений, с корыстной целью, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, похитили сварочный трансформатор, а также компрессор, после чего с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись, распорядившись им в дальнейшем по своему усмотрению.
В ходе предварительного следствия, а также в судебном заседании подсудимые свою вину признали в полном объёме.
С учетом наличия отягчающих обстоятельств, а именно неоднократным судимостям по аналогичным статьям, одному осужденному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселении, второму, с учетом наличия смягчающих обстоятельств назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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