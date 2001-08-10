Незаконный ввоз 600 тонн китайских стройматериалов выявила Сахалинская таможня
Почти 600 тонн фанеры и деревоплиты общей стоимостью более 18 млн рублей сахалинская компания ввезла из Китая по недействительным документам. Правонарушения были выявлены Сахалинской таможней в результате проверки после их ввоза в страну, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Сахалинская таможня провела таможенную проверку двух партий стройматериалов из Китая (фанера и деревоплита), ввезенных в 2016 году одной из торговых компаний. Указанные группы товаров подлежат обязательной сертификации, подтверждающей их безопасность для человека и окружающей среды.
При проверке выяснилось, что при декларировании стройматериалов компания представила в таможню недействительные документы: декларации о соответствии были выданы органом, не уполномоченным на сертификацию указанных товаров. Кроме того, на момент подачи деклараций данный орган прекратил свою деятельность.
По этим фактам в отношении организации и директора фирмы Сахалинская таможня возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 16.2 КоАП (заявление при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений о товарах либо представление недействительных документов). Компания уже понесла административную ответственность и заплатила штраф в общем размере 200 тысяч рублей. Штрафные санкции грозят и руководителю организации.
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