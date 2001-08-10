Полицейскому на Сахалине хотели дать взятку за икру

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Сахалинской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале октября 2018 года в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий в г. Южно-Сахалинске сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли более трех тысяч литров икры рыб лососевых пород. Рыбопродукция не имела обязательную маркировку, отсутствовали сопроводительные документы, указывающие законность ее добычи и производства.

С целью возвращения изъятого товара и за прекращение процессуальной проверки по данному факту собственник икры дал сотруднику транспортной полиции взятку в виде денег в сумме 1 000 000 рублей. О склонении к совершению коррупционного преступления сотрудник полиции сообщил своему руководству, и подозреваемый был задержан сотрудниками управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.