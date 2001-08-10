Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2018
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В Южно-Сахалинске полицейские пресекли деятельность нелегального ломбарда
10:10, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

С начала года объекты на Сахалине «минировали» 8 раз

УФСБ России по Сахалинской области напоминает жителям островного региона об уголовной ответственности за телефонный терроризм.

Санкция ст. 207 УК России за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее тяжкие последствия, предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Ответственности подлежат лица, достигшие 14 лет.

Имущественный ущерб, причинённый указанным преступлением, подлежит взысканию с лица, совершившего такое преступление.

Как сообщили ТИА «Острова» в правоохранительном органе, в 2018 году зарегистрировано 8 анонимных звонков о минировании мест массового пребывания людей и административно-хозяйственных объектов Сахалинской области. В результате проведённых УФСБ во взаимодействии с УМВД России по Сахалинской области оперативно-разыскных мероприятий личности злоумышленников установлены. По данным фактам в отношении 32-летнего и 47-летнего областных жителей возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК России. Шесть человек от 30 до 60 лет, в т.ч. житель г. Саратова, привлечены к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП России.

Основными мотивами данных преступлений послужили личные и хулиганские побуждения.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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