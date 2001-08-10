Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2018
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В Южно-Сахалинске полицейские пресекли деятельность нелегального ломбарда
10:59, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

На Сахалине возбуждено дело по факту смертельного травмирования судового врача

В Сахалинской области  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).  Об этом ТИА «Острова» сообщили в дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

По материалам дела, в конце сентября 2018 года в бухте Добрая Охотского моря рыболовный траулер «Пиленга» и транспортный рефрижератор  «Корсаков» осуществляли перегрузку рыбопродукции и судового снабжения.

Во время работ произошли обрыв троса грузовой стрелы и падение блока троса на палубу  рефрижератора. При падении блока травмирована находящаяся в опасной зоне женщина – судовой врач. От полученных повреждений потерпевшая скончалась.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, собирается доказательственная база, а также проводится допрос лиц, ответственных за организацию и проведение погрузочных работ.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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