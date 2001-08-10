На Сахалине возбуждено дело по факту смертельного травмирования судового врача

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом ТИА «Острова» сообщили в дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

По материалам дела, в конце сентября 2018 года в бухте Добрая Охотского моря рыболовный траулер «Пиленга» и транспортный рефрижератор «Корсаков» осуществляли перегрузку рыбопродукции и судового снабжения.

Во время работ произошли обрыв троса грузовой стрелы и падение блока троса на палубу рефрижератора. При падении блока травмирована находящаяся в опасной зоне женщина – судовой врач. От полученных повреждений потерпевшая скончалась.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, собирается доказательственная база, а также проводится допрос лиц, ответственных за организацию и проведение погрузочных работ.