Землепользователя на Сахалине привлекли к ответственности за экологические нарушения
В ходе проведения внеплановой выездной проверки на земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 4,6 га в Анивском районе Сахалинской области госинспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлены нарушения норм земельного законодательства Российской Федерации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
13 ноября 2018 года сотрудники Управления Россельхознадзора осмотрели участок земель сельхозназначения и установили, что вся площадь участка 4,6 га покрыта сорной древесно-кустарниковой растительностью (бузина, ива, полынь) и не используется по целевому назначению. Кроме того, на площади 1,5 га выявлено загрязнение участка отходами производства и потребления: частями несущих конструкций бывшего шлакоблочного здания, пенопластом, древесным мусором, металлоломом, полиэтиленовой пленкой, металлическими и пластиковыми банками и канистрами, сломанной мебелью, бывшими в употреблении деревянными каркасами теплиц.
Земля находится во владении у землепользователя на праве собственности для ведения крестьянско-фермерского хозяйства с октября 2011 года. В силу ст. 42. Земельного Кодекса РФ собственники и арендаторы земельных участков обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением, принимая меры по защите земли от ветровой и водной эрозии.
За выявленные нарушения Постановлением Управления Россельхознадзора физическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель» в виде наложения административного штрафа в размере 20 000 рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
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