В Южно-Сахалинске полицейские пресекли деятельность нелегального ломбарда

Сотрудниками отдела организации применения административного законодательства Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску пресечена незаконная деятельность организации, занимающейся предоставлением краткосрочных займов под залог имущества граждан.

Ранее стражам порядка поступила информация, что местный житель 1960 года рождения осуществляет предпринимательскую деятельность без соответствующего разрешения и документации.

При последовавшей проверке данные сведения подтвердились. Выяснилось, что мужчина предоставлял гражданам денежные средства под залог ценного имущества, а если они впоследствии хотели его выкупить, отдавал за проценты. При этом гражданин заявил, что не знал о том, что для ведения подобной деятельности обязательна регистрация, наличие соответствующей лицензии и ведение документации о проведенных сделках.

С места правоохранителями изъято несколько десятков гаджетов, золотые изделия и другое имущество, не имеющее каких-либо маркировок и сведений об их владельцах, а также крупная сумма отечественной и иностранной валюты.

По данному факту в отношении гражданина составлен административный протокол по части 2 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации - осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.