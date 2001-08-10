В Южно-Сахалинске полицейские пресекли деятельность нелегального ломбарда
Сотрудниками отдела организации применения административного законодательства Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску пресечена незаконная деятельность организации, занимающейся предоставлением краткосрочных займов под залог имущества граждан.
Ранее стражам порядка поступила информация, что местный житель 1960 года рождения осуществляет предпринимательскую деятельность без соответствующего разрешения и документации.
При последовавшей проверке данные сведения подтвердились. Выяснилось, что мужчина предоставлял гражданам денежные средства под залог ценного имущества, а если они впоследствии хотели его выкупить, отдавал за проценты. При этом гражданин заявил, что не знал о том, что для ведения подобной деятельности обязательна регистрация, наличие соответствующей лицензии и ведение документации о проведенных сделках.
С места правоохранителями изъято несколько десятков гаджетов, золотые изделия и другое имущество, не имеющее каких-либо маркировок и сведений об их владельцах, а также крупная сумма отечественной и иностранной валюты.
По данному факту в отношении гражданина составлен административный протокол по части 2 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации - осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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