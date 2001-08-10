За ограбление автошколы осуждены жители Смирныховского района
Приговором Смирныховского районного суда двое местных жителей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору). Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
Суд установил, что в марте 2018 года один из подсудимых услышал разговор между посетителями кафе о том, что 21 марта 2018 года ученики автошколы ООО «За рулем» будут вносить плату за обучение, и рассказал об этом знакомому.
В указанный день в вечернее время, подсудимые, дождавшись, когда преподаватель автошколы покинет здание, скрыв лица при помощи капюшонов и шарфа, подошли к потерпевшей и крикнули: «Стоять, ограбление!», после чего выхватили из рук последней сумку и денежные средства в сумме 102 000 рублей.
Грабители скрылись с места происшествия, распорядившись похищенным по-своему усмотрению.
Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, учитывая опасный рецидив преступлений, явку с повинной, назначил одному подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а соучастнику с учетом добровольного возмещения имущественного ущерба, назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.
Приговор в законную силу не вступил.
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