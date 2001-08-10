Toyota Land Cruiser сахалинца ушел в уплату полуторамиллионного долга

Дорогостоящий внедорожник, принадлежащий жителю Сахалинской области, оказался под арестом из-за крупного долга по кредитным и налоговым платежам.

Как сообщили ТИА «Острова» в службе судебных приставов региона, в отделе ведомства по Долинскому району в отношении гражданки было возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании 1,5 миллиона рублей налогов и сборов, а также невыплаченных кредитных платежей. Зная о последствиях неисполнения своих обязательств, женщина не торопилась добровольно погашать задолженность, более того, она всячески скрывалась от сотрудников ведомства.

При проверке имущественного положения гражданки представитель закона установил наличие у нее автомобиля марки «Toyota Land Cruiser», на который наложил запрет на совершение регистрационных действий. Также судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должницы, находящиеся на расчетных счетах в банках, однако размер списанной суммы оказался крайне незначительным. Застать же женщину по адресу, указанному в исполнительных документах, не представлялось возможным.

В ходе дальнейших разыскных мероприятий было установлено фактическое местонахождение неплательщицы и ее внедорожника. В результате, данное транспортное средство, стоимость которого соразмерна задолженности, было подвергнуто аресту и оставлено на ответственное хранение владелице с предупреждением об уголовной ответственности в случае растраты, сокрытия, отчуждения или передачи арестованного имущества третьим лицам.

Если сахалинка в ближайшее время не погасит задолженность в полном объеме, имущество будет передано на реализацию, а вырученные от его продажи денежные средства – перечислены взыскателям. Кроме того, должнице предстоит оплатить и исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.