Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2018
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15:36, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

На Сахалине лесничий не рассказал государству об ущербе в 100 тысяч рублей

Корсаковской городской прокуратурой в суд направлено уголовное дело по обвинению государственного инспектора по охране леса Корсаковского лесничества - филиала ГКУ «Сахалинские лесничества» в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что в апреле 2018 года государственный инспектор по охране леса, находясь при исполнении должностных обязанностей, обнаружил незаконную вырубку 10 деревьев породы пихта, причинившую ущерб государству в крупном размере на сумму 100068 рублей.  При этом, из корыстной заинтересованности, он скрыл данный факт от правоохранительных органов, составив протокол об административном правонарушении, в который внес заведомо ложные сведения об обнаружении им незаконной порубки одного дерева породы пихта.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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