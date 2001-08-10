Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2018
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12:01, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Работника РЖД оштрафовали за отсутствие камер на переездах

Мировым судьей судебного участка № 29 городского округа «Город Южно-Сахалинск» должностное лицо ОАО «РЖД» - начальник Сахалинской дистанции инфраструктуры привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 22 000 рублей по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании железнодорожных переездов).

Основанием для принятия мер прокурорского реагирования явилось бездействие, выраженное в необорудовании железнодорожных переездов  на территории Сахалинской области работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносьемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, в нарушение требований ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».              

Решение суда вступило в законную силу, сообщили ТИА «Острова» в транспортной прокуратуре Сахалинской области.

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