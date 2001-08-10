Землепользователь на Сахалине заплатит штраф за неиспользование земельного участка по назначению

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлен земельный участок сельскохозяйственного назначения в Холмском районе Сахалинской области, не используемый в течение длительного времени. За нарушение земельного законодательства собственник участка привлечен к административной ответственности в виде штрафа, сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки на земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 4,04 га в Холмском районе Сахалинской области госинспекторами управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области установлено, что участок не используется для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности: не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы, не производится сенокошение и выпас скота. Кроме того, на площади 0,6 га выявлено заболачивание, а 0,7 га покрыто древесно-кустарниковой растительностью.

В силу ст. 42. Земельного Кодекса РФ собственники и арендаторы земельных участков обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением, принимая меры по защите земли от ветровой и водной эрозии.

За выявленные нарушения постановлением управления Россельхознадзора физическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению» в виде наложения административного штрафа. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.