Росреестр на Сахалине 12 декабря проведет прием граждан

В соответствии с поручением президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12.12.2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится Общероссийский день приема граждан с 12.00 до 20.00 (по местному времени).

Основной задачей проведения Общероссийского дня приёма граждан является реализация прав заявителей на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в государственные органы или органы местного самоуправления от уполномоченных лиц государственных органов или органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Прием уполномоченными лицами управления Росреестра по Сахалинской области и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области будет проводиться 12.12.2018 с 12:00 до 20:00 по местному времени по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 250. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).