Знакомство с приставами побудило сахалинку выплатить зарплату бывшей работнице

Жительница г. Охи получила заработную плату от индивидуального предпринимателя лишь после вмешательства судебных приставов.

Как сообщили ТИА «Острова» в ФССП, женщина трудоустроилась в местную службу такси диспетчером, однако индивидуальный предприниматель так и не выплатила ей заработную плату за честно проработанный месяц, что привело к судебным разбирательствам. В результате иск сахалинки был удовлетворен в полном объеме, а именно взыскать с бизнес-леди невыплаченную заработную плату, денежную компенсацию за неиспользованный к моменту увольнения отпуск и денежную компенсацию морального вреда на общую сумму 30,5 тыс. рублей. Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, гражданка не спешила добровольно исполнять свои обязательства перед бывшей работницей.

Ситуация изменилась лишь после того, как исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Охинскому району.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель осуществил имущественную проверку должницы и установил наличие у нее транспортных средств, а также расчетных счетов в кредитных организациях, на которых не оказалось денежных средств в необходимом размере. Вместе с тем застать неплательщицу по адресу, указанному в исполнительном документе, представителю закона никак не удавалось.

Мерами розыска местонахождение индивидуального предпринимателя было установлено, после чего последовал ее принудительный привод в районный отдел судебных приставов. Осознав в ходе беседы с сотрудником ведомства последствия игнорирования требований судебного решения, должница сразу же погасила сумму задолженности перед взыскателем в полном объеме.