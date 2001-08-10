В Сахалинской области снизилась подростковая преступность

Количество правонарушений в 2018 году сократилось на 17 процентов. Такая информация, как стало известно ТИА "Острова", была озвучена на заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Сахалинской области.

- За девять месяцев текущего года подростками совершено 166 преступлений. В 2017 году за этот же период зарегистрировано 200 правонарушений несовершеннолетних. Ситуация улучшается. Работу в данном направлении необходимо продолжать. Нам с вами надо внедрять новые формы работы, чтобы случаи преступности среди несовершеннолетних неуклонно снижались, - сказал заместитель правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

В Сахалинской области подростков активно вовлекают в занятия физической культурой, волонтерское движение. С этой целью инспекторы по делам несовершеннолетних, педагоги рассказывают детям и их родителям о работе кружков, клубных формирований, любительских объединений, спортивных секций. Важными инструментами профилактики негативных проявлений стали турниры детских дворовых команд по хоккею с шайбой и футболу в рамках областного проекта «Спорт против подворотни», а также молодежные лагеря для подростков, вступивших в конфликт с законом.

На комиссии также обсудили меры, принимаемые в островном регионе для снижения смертности и травматизма среди детей и подростков. В области разработан комплексный план, который предусматривает межведомственное взаимодействие органов власти, правоохранителей, учреждений здравоохранения и образования.

Работа ведется по разным направлениям. Например, для снижения смертности детей от дорожно-транспортных происшествий на Сахалине и Курилах создана сеть школьных маршрутов. Перевозку осуществляют 102 специально оборудованных автобуса. Устаревший транспорт поэтапно заменяют на новый. Так, в 2018 году приобретено 16 школьных автобусов на сумму 44,3 миллиона рублей, которые оснащены тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

В островном регионе организована работа по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми. В 2018 году в области прошли молодежный форум «Правовые университеты», День правовой помощи детям, региональный конкурс эссе «Моя законотворческая инициатива», областной конкурс рекламных плакатов «Телефон доверия – помощь ребенку и семье», День телефона доверия.

Общеобразовательные организации постоянно проводят просветительскую индивидуальную и групповую работу с родителями по профилактике социально-негативных явлений в семье. В 2018 году всего организовано более 2,7 тысячи массовых мероприятий по правовому просвещению населения, участие в которых приняли почти 95 тысяч детей и родителей.

В текущем году большое внимание уделено организации безопасного летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. Почти 17 тысяч ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в оздоровительных лагерях. Всего различными формами отдыха, оздоровления и труда были заняты около 80 процентов всех детей. В 2018 году на организацию отдыха юных сахалинцев и курильчан из консолидированного бюджета области было выделено около 800 миллионов рублей. Это почти на четверть больше, чем в 2017 году.