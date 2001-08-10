Во время рейда сахалинские приставы нашли 300 должников

В период с 21 по 30 ноября 2018 года сотрудниками УФССП России по Сахалинской области совместно с сотрудниками Сахалинского ЛО МВД России на транспорте проведен II этап профилактического мероприятия «Должник».

Как сообщили ТИА «Острова» в службе приставов, мероприятие направлено на активизацию работы по исполнению законодательства об административных правонарушениях в части увеличения взыскиваемости административных штрафов, выявление и привлечение к административной ответственности лиц, уклоняющихся от оплаты имеющихся задолженностей соответствующей категории, а также информирование граждан о способах проверки себя на наличие долгов, в том числе с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» и бесплатного мобильного приложения «ФССП».

Так, в период проведения мероприятия любому желающему была представлена возможность обратиться к судебным приставам или сотрудникам транспортной полиции и в считанные секунды получить информацию о наличии различного вида задолженности. Такие мобильные пункты были размещены на территориях железнодорожного вокзала г. Южно-Сахалинска, а также на территории морских вокзалов в городах Корсакове и Холмске.

Кроме того, в целях исполнения поставленных задач были организованы совместные рейды на различных объектах транспортной инфраструктуры, в том числе и на дорогах Сахалинской области при содействии сотрудников УГИБДД УМВД по Сахалинской области. Также представителями ведомств совершены и совместные выходы по местам жительства должников, не оплативших административные штрафы.

Со всеми правонарушителями и иными заинтересованными лицами проведены профилактические беседы, даны разъяснения о последствиях уклонения от уплаты долгов.

В результате благодаря совместным действиям было установлено 297 должников, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, окончено фактическим исполнением 237 исполнительных производств, а взысканная в ходе мероприятия сумма денежных средств составила 266 тысяч рублей. Кроме того, в отношении 9 должников были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевременную оплату штрафов.