Полицейские Южно-Сахалинска изъяли из оборота больше тысячи единиц нелицензионного алкоголя
Сотрудникам отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Сахалинской области поступила информация, что в одном из магазинов по улице Емельянова торгуют алкогольной продукцией без соответствующих документов.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональной полиции, прибывшие на место полицейские обнаружили за прилавком, а также в подсобном помещении более одной тысячи бутылок спиртосодержащей продукции различной крепости и наименования. Как выяснилось, срок лицензии на продажу данного товара у индивидуального предпринимателя давно истёк. Однако, в нарушение законодательства он продолжил торговать алкоголем нелегально.
Всего из незаконного оборота изъято 1067 бутылок водки, пива и другой алкогольной продукции.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство по части 2 статьи 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении - незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем).
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