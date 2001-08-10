Ногликский бухгалтер получил 60 часов труда за безответственное отношение к оплате штрафов
Бухгалтеру из Ногликского района за неуплату административных штрафов придется потрудиться на обязательных работах.
Мужчина трижды привлечен к административной ответственности за нарушение налогового законодательства РФ в части несвоевременного предоставления налоговой отчетности в виде штрафов в размере 300 рублей каждый, которые в установленный срок он не оплатил.
В связи с этим, в отделе судебных приставов по Ногликскому району в отношении сахалинца возбуждены 3 исполнительных производства и составлены 3 протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административных штрафов соответственно. Санкции данной статьи предусматривают двукратное увеличение суммы неоплаченного штрафа, обязательные работы сроком до 50 часов либо административный арест сроком до 15 суток.
В результате, рассмотрев материалы дел, суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов по каждому протоколу. Более того, отбывание назначенного наказания не отменяет обязанность гражданина оплатить имеющуюся задолженность.
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