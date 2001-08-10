Бухгалтера сахалинской колонии осудили за мошенничество
Приговором Смирныховского районного суда бывший заместитель главного бухгалтера ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области, признана виновной в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре региона, суд установил, что осужденная, будучи заместителем главного бухгалтера ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области, во время исполнения обязанностей главного бухгалтера указанного учреждения, указала фиктивные сведения в заявках на кассовый расход, после чего, подписав их электронными цифровыми подписями начальника и бухгалтера ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области, направила в отдел управления казначейства по Сахалинской области для перечисления денежных средств на ее расчетный счет в качестве заработной платы.
На основании указанных документов ей перечислены денежные средства в общей сумме 56 000 рублей.
Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, учитывая добровольное возмещение причиненного ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Комментарии - 0
Другие
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
- 17:40 7 Декабря Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
- 16:27 7 Декабря 10 декабря Юрий Трутнев представит врио губернатора Сахалинской области
16:26 7 Декабря Сахалинский «Социальный фитнес» стал победителем всероссийского конкурса
- 16:12 7 Декабря Во время рейда сахалинские приставы нашли 300 должников
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
13:05 12 Ноября Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области
15:49 14 Ноября В селе Новом открылся современный фельдшерско-акушерский пункт
15:47 12 Ноября В течение двух лет на Сахалине и Курилах появятся больше 5 тысяч учебных мест
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 12:02 7 Декабря Стало известно, что привлекает туристов в Сахалинскую область
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?