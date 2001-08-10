Бухгалтера сахалинской колонии осудили за мошенничество

Приговором Смирныховского районного суда бывший заместитель главного бухгалтера ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области, признана виновной в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре региона, суд установил, что осужденная, будучи заместителем главного бухгалтера ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области, во время исполнения обязанностей главного бухгалтера указанного учреждения, указала фиктивные сведения в заявках на кассовый расход, после чего, подписав их электронными цифровыми подписями начальника и бухгалтера ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области, направила в отдел управления казначейства по Сахалинской области для перечисления денежных средств на ее расчетный счет в качестве заработной платы.

На основании указанных документов ей перечислены денежные средства в общей сумме 56 000 рублей.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, учитывая добровольное возмещение причиненного ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.