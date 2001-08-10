В пользу обманутых сахалинцев взыскано более 9 миллионов рублей зарплаты

Исполнение производств по взысканию заработной платы поставлены на особый контроль в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области в связи с их высокой социальной значимостью, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.

Чтобы исполнить решение суда и помочь жителям Сахалинской области получить свои заработанные деньги, судебные приставы используют комплекс мер принудительного взыскания, включающий арест имущества и счетов должников физических и юридических лиц, назначение исполнительского сбора за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа, предупреждение об уголовной ответственности и другие.

Вместе с тем, в 2018 году отмечается снижение поступающих в УФССП России по Сахалинской области исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате. Всего за период с января по ноябрь 2018 года в районных отделах судебных приставов на исполнении находилось 367 исполнительных производств данной категории, что на 64 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за 11 месяцев уходящего года судебные приставы вернули сахалинцам более 9,4 млн. руб. своевременно не выплаченной заработной платы. Окончено фактическим исполнением 140 исполнительных производств на 7 млн. руб.