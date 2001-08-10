Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2018
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10:22, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Прокуратура заинтересовалась проблемами с отоплением в Охинском районе

Охинской городской прокуратурой организована проверка по публикации СМИ о несоблюдении температурного  режима в квартирах жителей двух многоквартирных домов с.Тунгор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

Установлено, что после прохождения 7-9 декабря 2018 года на территории МО ГО «Охинский» циклона часть котлоагреагатов вышли из строя, что повлекло снижение температуры теплоносителя и, как следствие, нарушение режима теплоснабжения в квартирах жителей.    

В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства, регламентирующего предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах с. Тунгор.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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