В Макарове прокуратура поняла, почему ребенок получил травму
Прокуратурой Макаровского района проведена проверка в связи с несчастным случаем, произошедшим 07.11.2018 с несовершеннолетним жителем г. Макарова, который. играя на недостроенном объекте, получил травму.
Как сообщили ТИА «Острова» в правоохранительном ведомстве, установлено, что с апреля 2014 года на данном объекте осуществлялось строительство воздухоопорного сооружения для хоккея. Производство работ в мае 2017 г. приостановлено.
Вопреки требованиям действующего законодательства, объект незавершенного строительства, в целях недопущения проникновения на него посторонних лиц, должным образом не огражден.
Об устранении нарушений законодательства председателю КУМС муниципального образования «Макаровский городской округ» внесено представление.
Рассмотрение меры реагирования находится на контроле прокуратуры.
Комментарии - 0
Другие
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
- 15:49 Сегодня На вопросы сахалинцев по мусорной реформе ответят региональные инспекторы
- 15:47 Сегодня В пользу обманутых сахалинцев взыскано более 9 миллионов рублей зарплаты
08:55 Сегодня Сахалинские пенсионеры не дождутся двух пенсий подряд
11:12 Сегодня ЛЭП наконец перестали угрожать «Горному воздуху»
- 17:40 7 Декабря Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
16:26 7 Декабря Сахалинский «Социальный фитнес» стал победителем всероссийского конкурса
- 16:27 7 Декабря 10 декабря Юрий Трутнев представит врио губернатора Сахалинской области
- 16:12 7 Декабря Во время рейда сахалинские приставы нашли 300 должников
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
13:05 12 Ноября Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области
15:49 14 Ноября В селе Новом открылся современный фельдшерско-акушерский пункт
15:47 12 Ноября В течение двух лет на Сахалине и Курилах появятся больше 5 тысяч учебных мест
Выбор редакции
- 17:01 Сегодня В Южно-Сахалинске закрывают для движения часть улицы
- 16:55 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдут гастроли Хабаровского краевого театра драмы
- 15:47 Сегодня В пользу обманутых сахалинцев взыскано более 9 миллионов рублей зарплаты
- 12:56 Сегодня Постоянному экспорту нефти по "Сахалину-2" исполняется 10 лет
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 12:02 7 Декабря Стало известно, что привлекает туристов в Сахалинскую область
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?