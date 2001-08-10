В Макарове прокуратура поняла, почему ребенок получил травму

Прокуратурой Макаровского района проведена проверка в связи с несчастным случаем, произошедшим 07.11.2018 с несовершеннолетним жителем г. Макарова, который. играя на недостроенном объекте, получил травму.

Как сообщили ТИА «Острова» в правоохранительном ведомстве, установлено, что с апреля 2014 года на данном объекте осуществлялось строительство воздухоопорного сооружения для хоккея. Производство работ в мае 2017 г. приостановлено.

Вопреки требованиям действующего законодательства, объект незавершенного строительства, в целях недопущения проникновения на него посторонних лиц, должным образом не огражден.

Об устранении нарушений законодательства председателю КУМС муниципального образования «Макаровский городской округ» внесено представление.

Рассмотрение меры реагирования находится на контроле прокуратуры.