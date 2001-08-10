Корсаковские полицейские задержали подозреваемого в краже
Ранее в отдел МВД России по Корсковскому городскому округу поступило заявление от 54-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что у нее пропал мобильный телефон. Гражданка также пояснила, что в день кражи пользовалась услугами такси.
В ходе разбирательства стражи порядка выяснили личность гражданина причастного к противоправному деянию. Им оказался 30-летний житель райцентра. Вскоре он был доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Как пояснил гражданин, он вызвал такси чтобы съездить по делам. Сев на заднее сиденье, злоумышленник обратил внимание на лежащий там мобильный телефон. Убедившись, что водитель не обращает на него внимания, мужчина забрал аппарат себе. Похищенное он планировал использовать по своему усмотрению, но был установлен сотрудниками уголовного розыска.
Похищенное изъято и будет возвращено законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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