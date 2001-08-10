Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2018
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14:38, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Коммунальщиков на Южных Курилах наказали за плохую работу

Прокуратурой Южно-Курильского района проведена проверка исполнения законодательства жилищно-коммунальными организациями при подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов.

Как сообщили ТИА «Острова» в островной прокуратуре, установлено, что муниципальным унитарным предприятием «Шикотанское жилищное управление», являющимся управляющей организацией для 95 многоквартирных домов сел Крабозаводское и Малокурильское острова Шикотан, при подготовке к отопительному периоду своевременно не выполнены требования законодательства.

Так, не обеспечена надлежащая работа аварийно-диспетчерской службы, в отношении обслуживаемого фонда не велись журналы эксплуатации, отсутствовали акты готовности уборочной техники и инвентаря,  акты на испытание, наладку систем холодного  водоснабжения, акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования.

В связи с этим, в отношении предприятия и  его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

По результатам их рассмотрения  мировым судьей судебного участка № 23 МО «Южно-Курильский городской округ» юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов в сумме  250 тыс руб и 50 тыс руб соответственно.

Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства.

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