На Камчатке оправдали экс-главу военного городка

В Камчатском крае сегодня, 26 декабря, оправдали бывшую главу администрации закрытого города Вилючинска. Она обвинялась сразу по 4-м статьям Уголовного кодекса.

Как сообщает информационное агентство «Кам 24», Ирина Жилкина признана судом невиновной по всем эпизодам. Ей вменялись превышение должностных полномочий, служебный подлог, присвоение/растрата, применение насилия в отношении представителя власти.

Журналисты «Кам 24» добились комментария от самой Жилкиной. «Я верила, что решение будет именно таким, потому что знала, что я ни в чем не виновна. Но все равно сейчас я, откровенно говоря, нахожусь в шоковом состоянии после судебного заседания», - сказала она.

Первое уголовное дело против Жилкиной возбудили в ноябре 2016 года. Ее заподозрили в превышении должностных полномочий при увольнении заместителя. Затем возбудили дело за растрату, которая составила 120 тысяч рублей. Речь шла о командировке чиновницы в Москву, которая, как полагали следователи, была фиктивной. Четвертое уголовное дело было возбуждено летом прошлого года за нападение на полицейских.

Директора Камчатского индустриального техникума Ирину Жилкину по конкурсу выбрали главой администрации Вилючинска 10 июня 2016 года. За нее проголосовали 13 из 15 депутатов муниципальной думы. В июле 2016 года вилючинский суд по иску надзорного ведомства отменил результаты выборов.