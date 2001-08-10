Сахалинку ожидает наказание за порчу имущества, подлежащего аресту

Жительнице областного центра грозит административная ответственность за поломку собственного имущества, так как тем самым она воспрепятствовала законной деятельности судебного пристава. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УФФСП по Сахалинской области.

В отделе судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 на исполнении находится исполнительное производство о взыскании в солидарном порядке с двух граждан 283 тыс. рублей за предоставленные им коммунальные услуги. Самостоятельно применять какие-либо меры к оплате задолженности мужчина и женщина не торопились.

Судебный пристав-исполнитель, проверив имущественное положение должников, установил, что имущества, зарегистрированного на праве собственности, они не имеют. Затем сотрудники ведомства совместно с представителем взыскателя совершили выход по месту жительства неплательщиков. При осмотре квартиры судебный пристав установил ликвидное имущество, однако в тот же момент должница стала себя буйно вести и не позволила представителю закона наложить арест на выявленную технику, приведя её в негодность. Такое поведение лишь усугубило ситуацию, так как за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов, находящихся при исполнении служебных обязанностей, законом предусмотрена административная ответственность. На данный момент административный материал ожидает рассмотрения в суде.

Кроме того, согласно ответам на запросы судебного пристава-исполнителя, стало известно, что второй неплательщик имеет официальный заработок, в связи с чем по месту работы мужчины направлено постановление об удержании денежных средств из его заработной платы.