Южносахалинец, грабивший частные дома, предстанет перед судом

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в серии квартирных краж.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области, следствием установлено, что обвиняемый проникал в частные дома и квартиры, жильцы которых забывали запереть двери или окна. Убедившись, что хозяева отсутствуют или не наблюдают за его действиями, он похищал ценные вещи. Добычей обвиняемого становились телевизоры, телефоны, сумки с деньгами и документами, и другие дорогостоящие предметы. Таким образом, с конца 2017 года по март 2018 года, злоумышленник совершил 5 квартирных краж, пока в результате оперативно-розыскных мероприятий не был задержан сотрудниками полиции.

Краденые вещи фигурант перепродавал в ломбарды, а вырученные наличные тратил на собственные нужды. Помимо этого, следствием установлены случаи, когда злоумышленник похищал банковские карты с функцией бесконтактного платежа, что позволяло ему приобретать различные вещи до одной тысячи рублей без введения пин-кода.

По данным фактам гражданину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы.