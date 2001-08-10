На Сахалине сотрудниками правоохранительных органов ликвидировано подпольное игорное заведение
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области при силовой поддержке отряда СОБР областного управления Росгвардии пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Об этом сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.с
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что группа лиц организовала на территории областного центра незаконную игорную деятельность в двухэтажном строении. Чтобы их действия были незаметны, на первом этаже строения располагалась автомойка. Попасть в заведение можно было только по знакомству или поручительству постоянного клиента.
Внутри игорного заведения оперативники обнаружили оборудованные помещения, где были созданы условия для проведения азартных игр. В отдельном помещении, оборудованном под пост охраны, находились мониторы для внешнего и внутреннего наблюдения.
В ходе осмотра места происшествия и обысковых мероприятий изъяты игровые столы, фишки, игральные карты, денежные средства, бухгалтерские документы и иные доказательства, изобличающие подозреваемых в совершении противоправного деяния.
На основании оперативных данных, предоставленных сотрудниками УЭБиПК, следственным отделом по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело.
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