На Сахалине сотрудниками правоохранительных органов ликвидировано подпольное игорное заведение

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области при силовой поддержке отряда СОБР областного управления Росгвардии пресечена деятельность подпольного игорного заведения. Об этом сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.с

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что группа лиц организовала на территории областного центра незаконную игорную деятельность в двухэтажном строении. Чтобы их действия были незаметны, на первом этаже строения располагалась автомойка. Попасть в заведение можно было только по знакомству или поручительству постоянного клиента.

Внутри игорного заведения оперативники обнаружили оборудованные помещения, где были созданы условия для проведения азартных игр. В отдельном помещении, оборудованном под пост охраны, находились мониторы для внешнего и внутреннего наблюдения.

В ходе осмотра места происшествия и обысковых мероприятий изъяты игровые столы, фишки, игральные карты, денежные средства, бухгалтерские документы и иные доказательства, изобличающие подозреваемых в совершении противоправного деяния.

На основании оперативных данных, предоставленных сотрудниками УЭБиПК, следственным отделом по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело.