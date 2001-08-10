Арест Mercedes-Benz S500 побудил сахалинца к исполнению судебных решений
Житель областного центра оплатил почти 3 миллиона рублей долгов в пользу физических лиц и государства, чтобы не лишиться дорогостоящего автомобиля.
Как сообщили ТИА «Острова» в УФССП России по Сахалинской области, индивидуальный предприниматель заключил ряд договоров и сделок с физическими лицами в сфере торговли и услуг, условия которых не выполнил, в связи с чем дело дошло до суда, а впоследствии — до судебных приставов. В итоге, в отношении гражданина было возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании в принудительном порядке 2,8 млн. рублей, состоящее из 6 исполнительных производств, причем 2 из них — в пользу Департамента землепользования г. Южно-Сахалинска.
Зная о мерах принудительного характера, применяемых судебными приставами в случае неисполнения должниками своих обязательств, мужчина так и не предпринял мер для добровольного погашения задолженности.
С целью проверки имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель совершил выход по его месту жительства, в ходе которого аресту подвергнута бытовая и компьютерная техника на общую сумму 83 тыс. рублей, а также принадлежащий сахалинцу легковой автомобиль «Mercedes-Benz S500», 2005 г.в. Транспортное средство было изъято и оставлено на ответственное хранение одному из взыскателей.
Осознав свое положение и не желая расставаться с имуществом, сахалинец в кратчайшие сроки погасил сумму задолженности в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 28 тыс. рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.
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