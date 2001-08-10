Тихоокеанское
информационное агентство
9 Февраля 2019
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13:45, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

После вмешательства прокуратуры на детской площадке установлены светильники

Александровск-Сахалинской городской прокуратурой  по обращению гражданина проведена проверка соблюдения законодательства при исполнении муниципального контракта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

Установлено, что между МКУ «Служба «Заказчик» и подрядной организацией заключен муниципальный контракт, который согласно данным Единой информационной системы  исполнен в полном объеме. Вместе с тем, одним из условий контракта  является установка светильников для освещения территории детской площадки в с.Мгачи, которые на момент проверки отсутствовали.

Об устранении нарушений законодательства руководителю  МКУ «Служба «Заказчик» внесено представление, по результатам рассмотрения которого недостающие светильники установлены.

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