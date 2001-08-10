Налоговая инспекция напоминает о завершении срока «амнистии капиталов»

Межрайонная ИФНС России № 1 по Сахалинской области напоминает, что 28 февраля истекает срок 2 этапа «амнистии капиталов».

Как сообщили ТИА «Острова», в целях обеспечения правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиты имущественных интересов граждан (в том числе за пределами России) физическим лицам предоставляется возможность добровольно задекларировать скрытое от налоговых органов зарубежное имущество и банковские счета, в том числе счета, оформленные на номинальных владельцев.

Декларантам гарантируют освобождение от административной, уголовной и налоговой ответственности за противоправные деяния, связанные с приобретением (формированием) капиталов, совершенные до 1 января 2018 года.

Специальную декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носителе лично, через уполномоченного представителя либо в ФНС России. При этом место жительства (пребывания) декларанта значения не имеет.