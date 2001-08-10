Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2019
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09:40, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Главный пристав Сахалинской области встретится с жителями Холмского района

20 февраля 2019 года в отделе судебных приставов по Холмскому району состоится выездной прием граждан и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области – и.о. главного судебного пристава Сахалинской области Еленой Чупраковой. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении.

Жители Холмского района смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Прием граждан пройдет с 11.00 до 13.00 часов по адресу: г. Холмск, ул. Советская д. 93А. Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8 (42433) 5-94-19.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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