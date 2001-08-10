За кражу денег у знакомой осуждена жительница Южно-Сахалинска
Южно-Сахалинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Суд установил, что 11 сентября 2018 года в дневное время осужденная, находясь в квартире по месту жительства потерпевшей, в верхнем ящике комода обнаружила и похитила денежные средства в размере 130 000 рублей.
В ходе судебного заседания подсудимая свою вину признала в полном объеме, с согласия всех участников процесса уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимую к лишению свободы условно на срок 1 год 6 месяцев с аналогичным испытательным сроком. Исковые требования, заявленные потерпевшей, судом удовлетворены в полном объеме.
Приговор в законную силу не вступил.
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