Житель Смирныховского района получил условный срок за коноплю

Приговором Смирныховского районного суда 40-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.231 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное в особо крупном размере, а также незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Как стало известно ТИА «Острова», суд установил, что с мая по сентябрь 2018 года подсудимый на участке местности, расположенном в лесном массиве в районе технологической дороги, восточнее села Первомайск Смирныховского района, с целью личного употребления посадил и вырастил не менее 652 растений рода Конопля.

16 сентября 2018 года он сорвал листья и фрагменты указанных растений, которые положил в автомобиль, где хранил до момента обнаружения сотрудниками полиции.

При осмотре автомобиля обнаружено и изъято наркотическое средство, а при последующем осмотре участка местности, изъяты растения и их части.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 50 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.